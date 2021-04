Maupiti privée d’Internet et de réseau mobile depuis mardi

Un dysfonctionnement sur un relais à Bora Bora prive Maupiti d’Internet et de réseau mobile depuis mardi. Vini assure qu’un technicien est en route et que tout sera rétabli pour ce mercredi soir ou jeudi matin au plus tard.

L’île de Maupiti est privée d’Internet et de réseau de téléphonie mobile depuis mardi, ont annoncé nos confrères de TNTV. Le maire, Woullingson Raufauore, a listé les difficultés que cela posait : « Ça nous pénalise énormément, les services communaux, les pensions de famille, ceux qui communiquent par Internet, les acteurs économiques… enfin voilà. Tout le monde est pénalisé. Nous sommes carrément coupés du reste des autres îles », a-t-il expliqué à TNTV. Seul le téléphone fixe continuait à fonctionner.

Le service communication de Vini a reconnu qu’un relais de Bora Bora dysfonctionnait et que cela impactait Maupiti. Un technicien a été envoyé sur place pour les réparations, prenant le vol de Papeete – Bora Bora de 15h45. Il n’a malheureusement pas pu embarquer avant. La société Vini assure que la remise en fonction d’Internet et du réseau mobile est attendue pour ce mercredi soir ou pour jeudi matin au plus tard.