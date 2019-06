Médecins bagarreurs de Cardella : relaxe pour l’un, peine alourdie pour l’autre

La cour d’appel de Papeete a rendu sa décision sur cette affaire qui remonte à octobre 2016. Les deux médecins, un chirurgien et un anesthésiste, en étaient venus aux mains car ils s’opposaient sur le protocole de soins d’une patiente qui sortait du bloc opératoire.

Le chirurgien, Maxime Valla, avait été condamné en première instance pour « violences aggravées » à six mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende. L’anesthésiste, Patrick Parizot, avait lui été condamné pour « violences volontaires » à 500 000 Fcfp d’amende. Tous deux avaient fait appel de ces condamnations.

La cour d’appel a suivi les réquisitions de l’avocat général et alourdi la peine du Dr Valla : les six mois de prison avec sursis sont confirmés, et s’y ajoute une interdiction d’exercer de trois ans. Quant au Dr Parizot, il a été relaxé, la cour jugeant qu’il était en état de légitime défense.