Méridien Zéro, une dystopie en Polynésie

Le jeune auteur Mourareau dépoussière l’édition locale en présentant son premier roman, Méridien Zéro, une dystopie corrosive sur nos sociétés dans ce qu’elles ont de plus dérangeantes. Un nouveau genre pour la maison d’édition Au Vent des Îles qui fête ses 30 ans en se diversifiant.

Amateurs de dystopie* et d’écriture brute, bienvenue. Pour les autres, il faudra s’accrocher mais ça vaut le coup. Mourareau, jeune auteur polynésien de moins de 30 ans – et vous n’en saurez pas plus – publie ces jours-ci son tout premier roman : Méridien Zéro. Une dystopie mélangeant humour noir et absurdité de nos sociétés poussée à son paroxysme, qui suit un couple de jeunes parisiens, Bleu et Rose – « c’est plus simple pour tout le monde comme ça » explique Mourareau – et leur bichon Trézor, très peu satisfaits de leur vie médiocre et qui pensent naïvement que partir pour la Polynésie changera tout. « C’est l’histoire de la bêtise collective des personnages, avec un fond sonore apocalyptique sans que rien ne se passe vraiment » décrit Mourareau, qui se refuse à qualifier son œuvre comme une dénonciation quelconque, et pourtant…

« C’est un commentaire de 250 pages sur la bêtise ambiante, avec plein de sous-entendus et de jeux de mots » conclut Mourareau. Parce qu’en effet, l’humour est bien présent. « On rit jusqu’aux larmes, parfois on rit jaune aussi, et puis parfois on grince des dents » confirme Lucile Bambridge de Au Vent des Îles. La maison d’édition, à l’aube de ses 30 ans, prend le risque de publier une œuvre différente de ses habitudes littéraires. Un pari qui pourrait ouvrir la lecture à nouveau public, c’est en tout cas ce qu’espère la maison d’édition.

Rendez-vous est donc donné au Méridien Zéro, « point géographique qui n’existe pas, une utopie » que finalement nous cherchons peut-être tous.

Mourareau dédicacera son ouvrage samedi 29 février de 9 heures à 12 heures à la librairie Odyssey. Puis il s’envolera pour Paris afin de participer au Salon du Livre et faire la promotion de Méridien Zéro dans la « Start Up Nation ».

* « Société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, telle que la conçoit un auteur donné.» (Larousse)