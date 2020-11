La Direction de la santé a lancé vendredi, une nouvelle opération de communication sur les gestes barrières. Intitulée « Mets ton masque », comme la chanson de Harmelo créée pour l’occasion, elle s’adresse avant tout aux jeunes Polynésiens. S’ils ne sont pas aux premiers rangs des victimes du virus, ils peuvent faire beaucoup pour limiter sa propagation.

« On est comme tout le monde, on veut se sortir au plus vite de l’épidémie ». C’est ce qui se disait, ce vendredi après, au sein du petit groupe de jeunes qui a parcouru le centre-ville de Papeete. L’idée : échanger avec les commerçants et leur proposer des affiches de sensibilisation. Organisée par la direction de la Santé, l’opération a pour but d’appuyer la communication sur les gestes barrières auprès des moins de 25 ans, peu mis en danger par le virus, mais qui seraient des vecteurs de propagation importants. Dans le petit groupe, on retrouve bien sûr DJ Harmelo qui a sorti fin octobre, en partenariat avec les autorités sanitaires, son mix « Mets Ton Masque », réalisé avec Jade L. et Guetto. Des artistes qui avaient fait appel à certaines de leur connaissances pour participer à l’opération. Le jeune rappeur et compositeur RCK 987 se dit ravi de pouvoir utiliser un peu de sa notoriété pour sensibiliser : « il faut que tout le monde comprenne que les gestes barrières, ça nous concerne tous », explique-t-il.

À l’entendre, si les jeunes « ne sont pas ceux qui appliquent le mieux » les recommandations sanitaires, c’est aussi une question d’information. « On ne va pas se mentir, on ne connait pas bien cette maladie, et tout le monde a son avis personnel dessus », explique le rappeur. Même sentiment du côté de NoviBoy, qui compose au sein du SecretCrew : « Il y aura toujours des débats, personne ne peut se mettre d’accord sur tout, mais le mieux à faire, c’est de respecter les règles », estime-t-il.

L’opération, en plus de l’objet sanitaire, permet de réunir des jeunes « influenceurs » qui ne se connaissent pas nécessairement. ManuFT, lui, a été contacté après un concours de vidéos TikTok organisé par la Direction de la santé autour de la chanson d’Harmelo. Comme d’autres, il sera présent dans le clip de « Mets ton masque ».