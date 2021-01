Mettez la main à la pâte avec Papy Brioche

Apprendre à fabriquer son pain, c’est ce que propose Papy Brioche, alias Bernard Morvan, à travers des cours pratiques et théoriques dans son atelier à Taravao. Objectif : initier le plus de monde possible à cet art culinaire mais aussi essayer de développer l’autonomie volontaire au fenua.

« Durant le confinement au mois de mars, j’ai constaté qu’il y avait beaucoup d’échanges de recettes sur les réseaux sociaux alors j’ai commencé moi-même à communiquer plusieurs recettes de pains. Peu à peu, les gens ont commencé à s’y intéresser », détaille Bernard Morvan. C’est suite à cet engouement que Papy Brioche a décidé de créer ses ateliers et de transmettre son savoir.

« Apprenons à ne pas dépendre des magasins »

Faire son pain maison. Une manière intelligente d’occuper son temps mais aussi de découvrir que fabriquer ce classique de notre alimentation, tellement symbolique, est à la portée de tous ! Une manière aussi de faire des économies. « Pendant le confinement, les rayons se sont vidés car les gens ont voulu anticiper un avenir incertain, il est donc nécessaire de ne pas dépendre des magasins », explique Papy Brioche.

Il a mis en place des cours accessibles et diversifiés. « Je propose deux niveaux d’apprentissage, un premier qui se déroule sur une demi-journée et un autre sur une journée entière (…) Pour le premier niveau, les participants auront la possibilité de se familiariser avec le vocabulaire de base et de réaliser des recettes de base. Ensuite, un second niveau où les participants pourront confectionner le levain car c’est un véritable art », confie Bernard Morvan.

