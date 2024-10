Meurtre de Manoa : les gendarmes toujours à la recherche de témoins

Trois semaines après la découverte du corps sans vie du jeune Manoa à Mahina, et alors que deux adolescents ont été mis en examen pour « meurtre aggravé », l’enquête se poursuit pour déterminer ce qui s’est passé le soir du 13 septembre. La gendarmerie recherche notamment un homme et d’une femme « ayant circulé à scooter sur la route de ceinture ce soir-là et s’étant arrêtés au niveau des falaises d’Orofara », et dont le témoignage pourrait être précieux.

L’enquête sur le meurtre de Manoa se poursuit. Depuis le lundi 16 septembre – date à laquelle son corps sans vie a été découvert en contrebas de la falaise de la pointe Tapahi à Mahina – le parquet de Papeete a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à ce jeune homme de 16 ans, originaire de la presqu’île, qui avait laissé sa famille dans l’inquiétude depuis le vendredi précédent. Le corps a fait l’objet d’analyses ADN pour confirmer son identité avant d’être confié à un médecin légiste. Dans cette affaire, deux adolescents de 15 et 17 ans ont été mis en examen pour meurtre aggravé puis placés en détention provisoire. La police recherche désormais des témoins, notamment « un homme et d’une femme ayant circulé à bord d’un scooter sur la route de ceinture et s’étant arrêtés au niveau du belvédère Tapahi, au niveau des falaises d’Orofara » ce soir-là entre 21h00 et 21h45.

Pour contacter les enquêteurs de la section de recherches : 40 46 73 74 ou 40 47 92 01.