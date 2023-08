Mieux comprendre les transformations de la famille polynésienne

Une vingtaine de chercheurs de la Maison de l’homme et du Pacifique et de l’Ined ont présenté le résultat de leurs travaux portant sur la famille polynésienne et notamment les transformations brutales auxquelles elle a dû faire face, lors d’un colloque à l’université qui se termine ce mercredi. Des recherches, souvent financées par les pouvoirs publics, qui pourront éventuellement les influencer.

Les enseignements de la première enquête famille en Polynésie française, les changements sociaux, l’évolution de la proportion de ménages complexes et des familles nucléaires, les transformations de la famille depuis le CEP, le traitement institutionnel des violences intrafamiliales, les résultats de l’enquête sur l’emploi, vieillissement et solidarité, l’adoption, l’alimentation, la jeunesse, les māhū et les raerae… Les chercheurs de l’université appartenant notamment à la Maison des sciences de l’homme du Pacifique (MSHP) et ceux de l’Institut national d’études démographiques (Ined) ont présenté leurs travaux lors du colloque « Entre « petite famille » et feti’i : changement social et dynamiques familiales en Polynésie française » qui se déroule à l’Université depuis lundi 28 août et se termine ce mercredi. « Depuis 2018, on mène des recherches en parallèle sur des sujets proches. L’Ined dans une perspective plus statistique, quantitative, et nous (Maison des sciences de l’homme du Pacifique, ndlr) dans une perspective plus qualitative. C’est l’occasion de les mettre en commun et de les rendre accessibles à tous les acteurs du territoire, y compris aux pouvoirs publics. La question de la famille est quand même une question importante, ça détermine beaucoup de choses », explique Loïs Bastide, maître de conférence en sociologie à l’université et chercheur à la Maison des sciences de l’homme du Pacifique. « Ce colloque se concentre sur les transformations de la famille en lien avec les grands bouleversements qui ont eu lieu sur le territoire, largement accélérés depuis les années 60 par l’implantation du Centre d’expérimentation du Pacifique qui a déclenché la croissance d’une économie de marché et d’une société salariale. Il y a plein de conséquences en cascade », précise-t-il.

La MSHP, présidée par Éric Conte, a été créée en janvier 2017, pour « répondre à des enjeux scientifiques de première importance et à une forte demande sociale (éducation, identité…) sur l’étude du passé des Océaniens comme sur des problématiques concernant la société d’aujourd’hui (les questions des langues, les affaires foncières, les violences intra-familiales, la gestion de la biodiversité et des risques naturels, etc.) ». Cet « hôtel à projets », sans équipe de chercheurs permanents, a pour objectif de contribuer au développement et à la structuration des recherches en sciences humaines et sociales dans la région. Depuis sept ans, plusieurs recherches ont donc été menées autour de la famille et un certain nombre de constats peuvent être faits comme « la pluralisation des formes familiales et une probable sur-sollicitation des solidarités familiales pour palier à un ensemble de difficultés liées aux transformations socio-économiques qui ont très fortement impactés les modes de vie qui existaient auparavant ». Des résultats qui peuvent influencer ensuite les politiques publiques : « On est en contact avec les autorités publiques par divers canaux, donc on va discuter de nos résultats très régulièrement. Ils peuvent servir à nourrir la réflexion autour des politiques publiques. C’est intéressant de savoir que les enquêtes qu’on mène à la Maison des sciences de l’homme du Pacifique sont très largement financées par les autorités publiques. On fait des propositions, présentées là où ça fait le plus de sens auprès des autorités publiques, et très souvent elles sont assez intéressées et proactives. »

Ce colloque et les différents travaux qui ont été présentés feront l’objet d’une restitution éditoriale.