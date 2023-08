La Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) a lancé une grande collecte de photos, textes et documents sur les essais nucléaires, le CEP et les transformations qu’a connu le fenua pendant la période. De quoi alimenter une bibliothèque numérique qui doit être lancée en 2024.

Une « grande collecte de documents sur le fait nucléaire ». C’est ce qu’a annoncé, hier sur les réseaux sociaux, la Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. La DSCEN, rattachée à la présidence, invite tous les Polynésiens à sortir de leurs placards ou leurs archives les photos, cartes postales, livres, journaux, carnets personnels, enregistrements ou vidéos qui permettraient d’éclairer la période. « Tous les supports sont les bienvenus » , et pas besoin d’avoir travaillé sur la bombe ou photographié un tir pour participer. La délégation recherche des documents liés à l’installation et à l’activité du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), aux essais eux-mêmes, à Moruroa ou Fangataufa, et même ceux qui illustreraient « les changements survenus dans les infrastructures à Tahiti » du fait des essais… Les documents « inconnus, originaux ou difficiles à obtenir » sont bien sûr les plus recherchés.

Ceux qui disposeraient de telles pièces sont invités à se rendre ou à contacter la délégation (coordonnées ci-dessous), dont les agents examineront les documents. L’idée est de sélectionner ceux qui pourraient alimenter la bibliothèque de la DSCEN ou la bibliothèque numérique Atomi, qui doit être lancée l’année prochaine, « en attendant l’ouverture du centre de mémoire Pu Mahara ». Si les textes, photos ou vidéos proposés paraissent pertinents pour ces fonds, la délégation proposera à leur propriétaire de les lui prêter, ou d’en faire don. « Ils seront alors conservés avec le plus grand soin, insiste le service rattaché à la présidence. En participant à la grande collecte, vous contribuez à bâtir l’histoire de notre Pays ».