Minarii Galenon Taupua : « défendre, valoriser et respecter les femmes »

Nathalie Salmon-Hudry : « Ne plus cacher la différence mais la partager » Nathalie Salmon-Hudry s’est fait connaitre avec son livre « Je suis née morte » paru aux éditions Au Vent des îles en 2012. Suite à une erreur médicale à sa naissance, elle est infirme moteur cérébral. Malgré ce handicap important, elle cherche toujours à vivre aussi normalement que possible. Récemment, elle a travaillé à la communication du Sefi. C’est par messenger que Moetai Brotherson a pris contact avec elle : « Quand j’ai fait ma demande, elle m’a demandé si c’était une blague ! Je suis allé la rencontrer et nous avons longuement parlé, avec sa maman également. » Nathalie Salmon-Hudry est intervenue lors de la présentation du gouvernement, disant que « la différence n’est plus à cacher mais à partager. » Qu’il n’était pas possible de parler d’inclusion ou d’imposer quelque chose aux gens qu’ils n’ont jamais vu. « Je lance un appel aux personnes comme moi : venez, vivez, aujourd’hui c’est possible. »