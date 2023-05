Ronny Teriipaia, écoles d’immersion et lutte contre l’absentéisme

Son nom a beaucoup circulé en 2021 car Ronny Teriipaia est devenu cette année-là le premier agrégé en « langues de France option tahitien ». Il vient d’être nommé ministre de l’Éducation.

Il est le tout premier agrégé en « langues de France option tahitien », après une carrière de 20 ans dans l’éducation et notamment en enseignement primaire où il a commencé. « J’ai toujours aimé enseigner et j’aime beaucoup les enfants. C’est l’essentiel. Quand on enseigne, ce qu’il faut avant tout c’est d’aimer les enfants. Il n’y a pas de secret (…) Et évidemment j’aime la langue tahitienne. C’est notre langue. Et le français aussi », expliquait-il à nos confrères de TNTV alors qu’il venait d’obtenir l’agrégation. C’est à l’école du dimanche qu’il a appris le reo Tahiti. Ce n’est pas un inconnu du Tavini non plus car il a présidé les Jeunes du parti entre 2009 et 2010. Lors des Doctoriales en 2017, il a présenté son travail sur les traditions mā’ohi et l’iconographie du culte catholique, un mémoire dirigé par Bruno Saura. Il vient d’être nommé à l’Éducation où il devra notamment mener le projet de création des écoles d’immersion en reo mā’ohi et lutter contre le fléau de l’absentéisme.