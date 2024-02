Ministère des Outre-mer :  Olivier Dussopt ou Guillaume Villetet ?

François Bayrou annonce qu’il n’entrera pas au gouvernement Sitôt remis dans la boucle par la relaxe prononcée hier dans l’affaire des assistants du MoDem au parlement européen – qui l’avait conduit à démissionner de son ministère de la Justice un peu plus d’un mois après sa nomination – François Bayrou s’était précipité sur les plateaux de télévision pour indiquer qu’il était disponible. Ce mercredi il a indiqué à l’AFP qu’il n’entrerait pas au gouvernement, en l’absence « d’accord profond sur la politique à suivre ». Il était intéressé par le portefeuille de l’Éducation, qu’il avait détenu de 1993 à 1997 sous François Miterrand plus Jacques Chirac, et qu’Amélie Oudéa-Castera aura du mal à conserver après la polémique sur l’école privée de ses enfants. Mais, selon notre partenaire Europe1, « de nombreuses discussions m’ont fait conclure à une différence d’approche sur la méthode à suivre qui me parait rédhibitoire. » Même différence de vues sur l’aménagement du territoire, apparemment. Il a également indiqué avoir refusé le ministère des Armées.