Miss France 2020 : invasion de charme à la présidence

Les trente candidates au titre de Miss France 2020 étaient réunies ce matin à la présidence en présence d’Édouard Fritch, de certains membres du gouvernement et de Miss France 2019, Vaimalama Chaves. Comme en 2015, la destination de Tahiti et ses îles est idéale pour accueillir l’organisation. Les candidates vont découvrir pendant huit jours Tahiti et Moorea à travers un programme varié. La matinée s’est conclue par un défilé de présentation des trente Miss régionales sous le chapiteau de la présidence.

« La météo n’est pas dans mes compétences, il faut voir ça avec le haut-commissaire ». Édouard Fritch se dédouane avec humour de la météo peu reluisante prévue au fenua cette semaine pour le séjour des Miss. « C’est comme ça chez nous, c’est la bénédiction », conclut-il en promettant des conditions meilleures. Vaimalama Chaves reconnaît de son côté l’émotion d’être ici en se remémorant ses souvenirs d’il y a un an à l’approche de son élection. Elle a rappelé son attachement à ses racines et son rôle d’ambassadrice pendant un an par des mots simples et touchants. Être souriante et avenante s’explique simplement par le fait d’être polynésienne. Miss France est ravie d’être rentrée chez elle.

Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France Organisation, décrit Tahiti comme le voyage d’une vie.

Le programme des Miss est chargé, avec de nombreux ateliers prévus comme le tressage, la cuisine, l’art de la table. Les candidates vont recevoir un cours de ‘ori tahiti et participer à de nombreuses séances pour les photos officielles du concours. Elles vont également être sensibilisées à l’environnement en ramassant des déchets sur une plage de Moorea. Une épreuve sportive est prévue sans que les contours en soient révélés car les Miss elles-mêmes ne sont pas au courant de ce qui les attend.

La matinée s’est conclue par un défilé des trente Miss sur un podium spécialement installé sous le chapiteau de la présidence. Sans surprise c’est Miss Tahiti, Matahari Bousquet qui a été la plus ovationnée par le public. L’élection de la 90e Miss France aura lieu le 14 décembre au Dôme de Marseille. Quant au voyage des Miss au fenua, il prend fin le 26 novembre.