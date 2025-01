Miss Tahiti : 14 candidatures en seulement 4 jours de casting

Le casting à l’édition 2025 de Miss Tahiti est ouvert depuis vendredi et les organisateurs constatent déjà un engouement particulier autour de ce prestigieux concours de beauté. Quatorze candidatures ont été reçues depuis l’ouverture alors que, de mémoire, Leiana Faugerat, la directrice de Miss Tahiti, parle « habituellement » de 4 à 5 candidates sur cette même période. Si elle ne sait pas expliquer cette tendance, elle s’en réjouit et rappelle que depuis deux ans, le comité a rallongé de trois ans le critère d’âge de l’élection permettant à toutes les Polynésiennes, âgée de 18 à 28 ans de « vivre cette aventure ». Une limite d’âge qu’elle dit ne plus vouloir faire évoluer contrairement au comité Miss France qui a lui, complètement supprimé ce critère.

Miss Tahiti c’est reparti. Comme le veut la coutume, quelques semaines après le concours de Miss France, le comité Miss Tahiti lance son traditionnel casting en vue de l’élection de juin. Une élection qui s’annonce sous de bons hospices puisque les organisateurs notent un « engouement » de la part des Polynésiennes qui, en cinq jours seulement, ont fait grimper le compteur des candidatures. « Habituellement à cette période, on tourne autour de 4 à 5 candidates, explique Leiana Faugerat, directrice du comité. Mais là on en a déjà reçu 14. De mémoire, ça ne s’est jamais vu ». Si elle ne sait pas vraiment expliquer cet attrait soudain des vahine pour ce concours qui a fêté ces 60 ans d’existence en 2021, elle se dit surprise, mais semble surtout heureuse de voir autant de jeunes femmes s’assumer. Il faut dire que depuis quelques années maintenant, les critères de participation au concours, déjà particulièrement souples, ont été revus. Pour des raisons culturelles, ils diffèrent de ceux de Miss France : les tatouages sont acceptés et les jeunes femmes de toutes les tailles peuvent participer… Ces candidates ne peuvent bien évidemment pas prétendre à la couronne, mais elles ont bien leur place sur la liste. Aussi, avant 2021 il fallait avoir moins de 25 ans pour candidater alors qu’aujourd’hui, le concours est ouvert aux candidates jusqu’à 28 ans.

Plus d’évolution sur la limite d’âge

Un seuil maximal, fixé par le comité, et que Leiana Faugerat ne veut pas dépasser. « Au-delà de 28 ans, quand une femme à des enfants et une vie de famille, elle ne peut pas forcément être disponible », explique Leiana Faugerat qui parle aussi de son souhait de rester « alignée avec les concours internationaux ». « Notre but, c’est Miss Tahiti, Miss France bien sûr, mais l’objectif, c’est aussi de pouvoir emmener notre candidate jusqu’à Miss monde ou Miss univers », précise encore la directrice du comité qui avoue ne pas forcément être en accord avec la suppression du critère d’âge décidé par Miss France. Pas plus d’ailleurs qu’avec les attentes du jury dont les choix « reflètent l’application du nouveau règlement » confiait-elle quelques jours après la dernière élection nationale.

L’élection de Miss Tahiti continuera donc à porter fièrement ses différences jusque dans l’Hexagone. Dans tous les cas, le casting est lancé jusqu’en fin février. Avec un début des répétitions prévu en mars. Les sélectionnées enchaîneront ensuite au mois d’avril sur les tournages et les shootings photos en vue de la soirée de gala et de l’élection prévue en juin. Pour candidater, c’est ici.