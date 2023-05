Miss Tahiti : les candidates découvrent les coulisses de la cosmétologie

Les 10 candidates au titre de Miss Tahiti ont participé au traditionnel atelier de cosmétologie proposé par la Cosmetic Academy. Cette année l’ingrédient « star » de leurs produits de beauté était un extrait de perle de Tahiti.

Samedi chargé pour les candidates à Miss Tahiti. Au programme de la journée, la découverte de la plantation de tiare, Fenua Hotu de Papara; puis le traditionnel atelier de la Cosmetic Academy, d’Olivier Touboul. Une étape incontournable que le comité Miss Tahiti aime proposer aux candidates. « Quand on est dans le monde de la beauté forcément, on parle de produits de beauté et quoi de mieux que de les faire soi-même », confie Matahari Bousquet qui a accompagné les filles sur cette sortie. Elles ont ainsi eu l’occasion de redécouvrir les propriétés de la tiare Tahiti, du Monoï, mais aussi de créer un produit de beauté personnalisé.

« On a l’impression d’être dans un cours de chimie »

Après un cours sur les spécificités et les différentes étapes de la création d’un produit, elles ont choisi les propriétés qu’elles souhaitaient mettre en avant et les parfums, avant de passer à la confection du produit. « On a l’impression d’être dans un cours de chimie. Les filles ont de l’espace, elles ont le matériel nécessaire et ça crée de la cohésion », ajoute encore l’ancienne Miss.

La perle de Tahiti en ingrédient star

Si au final elles sont toutes reparties avec des produits différents, on y retrouve quand même un ingrédient commun : un extrait de perle de Tahiti. En d’autres termes « une hydrolisation de la couche nacrée de la perle » qui a des « propriétés anti-âge » d’après Olivier Touboul.

Depuis la présentation officielle des candidates au public, elles enchaînent les sorties et continuent de se préparer pour le jour J. Prochain rendez-vous public des Miss, la Color Fun Run, samedi 13 mai.