Miss Tahiti : Tumateata Buisson répond au quiz de Radio1

Quels sont les enjeux de l’élection Miss Tahiti pour les 10 candidates qui sont montées sur scène samedi ? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Tumateata Buisson, qui était l’invitée de Radio 1 ce mercredi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu? Pourquoi te présenter à Miss Tahiti?

Tumateata est diplômée d’une licence professionnelle, et chargée de communication dans le secteur du tourisme. Cette ambassadrice de notre pays se voit évoluer sur le plan personnel grâce à cette élection et elle souhaite rendre hommage à son inspiration première, sa maman.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

Encore une fois, difficile de choisir parmi les plus belles femmes de l’histoire de Polynésie. Ce sont la simplicité de Matahari Bousquet, la force de caractère et l’humour de Vaimalama Chavez et l’engagement de Mareva Georges qui éveillent son admiration.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans cette préparation pour les candidates?

La surexposition aux médias est réelle pour toutes ces jeunes filles. Dévoilées sous toutes leurs coutures et poussées à leurs limites, elles doivent apprendre à gérer le stress, le poids du jugement du public et prendre du recul pour réussir à en sortir grandies quoi qu’il advienne. Grâce au comité Miss Tahiti, participer à ce concours est synonyme d’enrichissement personnel, au travers d’une préparation soutenue et encadrée.

Quel aspect de la Polynésie souhaites-tu mettre en avant lors de cette élection, et à Miss France si tu y vas?

Pour notre candidate numéro 5, ce qui fait la richesse de notre pays, c’est sa diversité ethnique de laquelle nous sommes tous issus. Elle est elle-même tahitienne, chinoise et française à la fois.

C’est avec grâce que Tumateata a parcouru nos studios ce matin. Vous pourrez la retrouver sur sa page Facebook et sur scène le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également la soutenir en votant par SMS en envoyant MISS TAHITI 5 au 75 88.