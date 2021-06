Expulsion de plusieurs familles à Titioro

Plusieurs familles ont été expulsées ce mardi matin de Timiona 2 situé à Titioro. Deux personnes menaçantes ont été interpellées par la DSP, qui assure que la situation s’était ensuite apaisée.

Treize maisons ont été évacuées ce mardi dans le quartier de Timiona, situé à Titioro, côté Pirae. La majeure partie des familles qui vivaient dans ce quartier avait déjà quitté les lieux et a été relogée par l’OPH, mais plus d’une dizaine ne voulait pas partir et ont donc été expulsées ce mardi. Elles vivaient dans ces logements depuis de nombreuses années, sans droit ni titre.

La police a été envoyée sur place pour s’assurer du bon déroulement du processus. Deux personnes se sont montrées menaçantes. Un homme s’est notamment mis en travers du pont, se dressant devant les personnes organisant l’expulsion en montrant sa carte de membre du royaume pakumotu. Il portait un coupe-coupe à la ceinture et après discussions avec les forces de l’ordre, a fini par être interpellé. Une autre personne bloquait une voiture en s’étant glissé devant les roues. Elle a également été interpellée. La situation, en fin de matinée, semblait apaisée. Mais les médias avaient interdiction de s’approcher du site, seules les familles concernées pouvaient traverser le pont pour aller récupérer leurs affaires. Selon la police, l’expulsion devrait durer plusieurs jours car il s’agit de déménager 13 familles avec tout leur mobilier.