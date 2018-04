Miss Univers et Miss France en vacances à Tahiti

Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, et Miss France 2015, Camille Cerf, sont arrivées lundi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Les deux reines de beauté sont venues passer des vacances entre copines.

L’annonce de leur arrivée pouvait difficilement passer inaperçue. Sur leurs comptes Instagram, Iris Mittenaere, Miss Univers 2016 et Camille Cerf, Miss France 2015, ont posté des photos à bord d’un avion d’Air Tahiti Nui, une fleure de tiare à l’oreille. Impossible de se tromper sur leur destination : Tahiti ! Les deux plus belles femmes de l’univers et de France sont donc arrivées lundi soir à l’aéroport Tahiti-Faa’a.

Iris et Camille viennent passer deux semaines de vacances entre Tahiti et Moorea. Camille Cerf est déjà venue deux fois en Polynésie, en juin 2015 pour l’élection de Miss Tahiti et en octobre 2015 avec Iris Mittenaere, alors Miss Nord-Pas-de-Calais, pour la traditionnelle préparation des candidates à Miss France. Depuis l’aventure Miss France, les deux jeunes femmes sont devenues très amies. Leur séjour en Polynésie risque de donner lieu à de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.