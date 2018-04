La pole dance et le ori tahiti font scène commune

L’école Tahiti Pole Art mélange une nouvelle fois les genres avec son spectacle Ruahine, où la pole dance fait scène commune avec le ori tahiti. Les deux arts s’allient pour défendre l’environnement.

Les 10 et 11 mai prochain au Grand théâtre de la Maison de la culture, Tahiti Pole Art présente une nouvelle création, Ruahine, qui repose une nouvelle fois sur l’alliance de la pole dance et du ori tahiti, l’art aérien et l’art traditionnel. L’année dernière déjà, l’école avait créé la surprise en associant les deux danses. Une bonne surprise, puisque le public a très bien accueilli ce mélange des genres. « On nous attendait un peu au tournant et finalement on ne s’attendait pas du tout à des commentaires aussi positifs. Donc ça nous a donné l’envie de pousser les choses encore plus loin », explique Vaiana Mahinui, directrice de Tahiti Pole Art. La jeune femme a commencé la danse avec le ori tahiti. Passionnée, elle a ensuite découvert la pole dance. Vaiana Mahinui avait toujours rêvé de mixer ses deux passions. C’est avec son cousin, Toanui Mahinui, danseur et professeur de ori tahiti au Conservatoire, que le projet a pris forme.

Comme mélanger les univers n’était pas suffisant, le duo a aussi voulu passer un message à travers son spectacle. Cette année c’est l’environnement et la façon dont l’homme traite la nature qui est au cœur de la création.

70 danseurs évolueront sur scène dont 20 danseurs de ori tahiti, uniquement des hommes. Danseurs traditionnels et pole danseuses ont échangés leur discipline le temps de quelques cours pour s’adapter au mieux. Sur scène, il y aura également deux orchestres : l’un traditionnel dirigé par Rémy Tamaititahio et l’autre classique avec David Bonnaventure. Le tout pour interpréter des titres internationaux mais aussi des compositions originales. Et enfin pour finir le décor, le spectacle va adopter une pratique innovante, le « mapping », technique de projection vidéo en 3D, encore jamais utilisée au fenua pour un spectacle de danse.

Pratique :

Les billets sont vente au prix de 3 500 Fcfp à la billetterie de la Maison de la culture ou en ligne.