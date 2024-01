Après la découverte de mites alimentaires dans un plat de la cantine de l’école élémentaire Tamahana, mardi, une réunion entre parents d’élèves, équipe pédagogique, la direction de Newrest et la mairie de Arue était organisée ce matin. La mairie promet davantage de rigueur à tous les étages, et plus de communication avec les parents.

Mardi au déjeuner de la cantine de l’école Tamahana de Arue, les enfants de CP ont découvert dans leurs assiettes des « vers » – en fait des mites alimentaires. La direction de l’école a immédiatement suspendu le déjeuner, mais les enfants sont restés le ventre vide jusqu’à leur retour à la maison. C’est ainsi que leurs parents ont appris l’incident, et si certains peuvent comprendre les aléas de la conservation des aliments sous notre climat, c’est aussi le manque de communication de la part de l’école qui les a choqués, et le fait qu’aucun repas de substitution n’a été servi aux élèves. Tavana Teura Iriti veut que des «contrôles » soient mis en place « pour ne plus que cela arrive. »

Dans un courrier d’excuses, la direction de Newrest expliquait que sur les 50 kilos de pâtes qui ont été préparées pour le menu de mardi, un paquet de 5 kilos aurait été porteur de ces mites. Teura Iriti reconnaît que ce sont tous les acteurs de la chaîne qui doivent être « plus vigilants, plus rigoureux », que ce soit chez Newrest, qu’elle qualifie de « partenaire de confiance », ou à l’intérieur de l’école avant le service.

C’est la mère d’un élève qui s’est inquiétée, au-delà de l’aspect culinaire, de l’impact psychologique sur les enfants. « Mon fils dit qu’il ne veut plus manger à l’école, et qu’il ne veut plus manger de pâtes non plus », dit-elle. La directrice de l’école organisera une réunion avec les enfants et Newrest pour leur expliquer ce qu’il s’est passé, et les mesures prises pour que ça ne se reproduise pas. « Je communiquerai aussi avec l’inspection pour que d’autres écoles puissent se préparer » si un tel incident se réitérait, conclut la maire de Arue.