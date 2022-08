Moorea : la mairie défavorable à six projets immobiliers

Six promoteurs ont présenté leurs projets – des groupements d’habitations et des hébergements touristiques – « différents aussi bien dans leur concept que dans leur finalité », explique la commune qui dans un effort de transparence inédit a relaté ces rencontres sur sa page Facebook. Au total, il s’agirait donc de 181 unités, que ce soit des villas, des appartements ou des bungalows d’hébergement touristiques. La plupart des projets ont obtenu, en l’état de présentation, des avis défavorables ou partiellement défavorables : c’est le plus souvent la ressource en eau qui est évoquée pour justifier la position de la mairie.

Face à l’augmentation de projets immobiliers sur l’île sœur, la mairie de Moorea a invité, mardi et mercredi, six promoteurs à présenter leurs projets aux conseillers municipaux. Tous ont reçu un avis partiellement ou entièrement défavorable de la mairie, principalement en raison des problèmes d’approvisionnement en eau, et devront revoir leur copie.

Ce projet d’un « groupement d’habitations » a fait parler de lui en début d’année 2021. Il est porté par Open Immobilier de Clément Segura, basé à Nouméa, et a pour architecte Isabelle Brosse. Il s’agit du projet situé en baie de Paopao sur l’ancien domaine Perez. Un ensemble de 36 lots avec 25% de logements intermédiaires (9 logements) : ces derniers aux coûts moins élevés, et situés en bas du domaine, seront mis à la location avec possibilité pour le loueur d’acquérir le bien. Ces logements intermédiaires sont répartis comme suit : 3 villas individuelles et 3 villas en logements RdC et R+1 (6 logements). Ce projet comprend également un local poubelles, une aire de jeux et des locaux techniques. Le projet suppose plus de 16 000 m3 de déblais, et doit avoir sa propre station d’épuration. La mairie ne donne un avis favorable qu’à une première tranche de 13 villas ; les deux autres tranches, y compris les logements intermédiaires, reçoivent un avis défavorable « en attente de nouvelles ressources en eau ».