« Moorea sans déchet », c’est vendredi

Vendredi 15 septembre à 8h30 sera donné le coup d’envoi d’une journée d’action contre l’incivisme et la pollution. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, dit la mairie. Rendez-vous dès 8 heures dans les mairies annexes, où élus, agents communaux, associations et habitants de Moorea seront équipés de sacs, gants, pinces et tricots pour nettoyer plages, rivières et bords de route jusqu’à midi.

La mairie de Moorea et son service en charge de la prévention lancent une journée de collecte citoyenne des déchets, sur l’ensemble de l’île, ce vendredi 15 septembre. Et elle ne mâche pas ses mots : les déchets et l’incivisme sont « un fléau » dans le monde entier et Moorea ne fait pas exception. Les déchets en plastique et les microplastiques issus de leur décomposition sont particulièrement nocifs : ils affectent 90% de la faune marine, notamment les tortues et les baleines.

« Protéger notre fenua devient une urgence », martèle la mairie qui coordonne cette action ponctuelle, en espérant qu’elle amène la population à se montrer plus vigilante au quotidien.

Rendez-vous est donné à 8 heures à la mairie et dans les mairies annexes : élus, agents communaux, associations et simples citoyens se verront équiper de sacs, gants, pinces et tricots avant de commencer le ramassage. Il est également possible de rejoindre d’autres équipes, comme celle des Bourdons de Moorea qui se donnent rendez-vous à 8 heures à l’InterContinental.