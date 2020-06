Municipales : bulletins et professions de foi bientôt en route pour les communes

Une centaine de personnes ont été réunies par le Haussariat, ce mercredi, au gymnase de Arue pour la mise sous pli des documents électoraux. 104 000 électeurs du second tour, ceux qui vivent dans les communes les plus importantes, devraient recevoir les professions de foi des candidats et les bulletins correspondant par la poste.

À 11 jours des municipales la préparation du scrutin bat son plein. Ce mercredi a eu lieu l’opération de mise sous pli des documents électoraux pour le second tour. L’État assure dans les communes de plus de 2 500 habitants, la préparation et l’acheminement gratuit des enveloppes, contenant les bulletins de vote et profession de foi de chaque candidat. Dans les 13 communes concernées, tous les candidats n’ont pourtant pas eu recours au service de la commission de propagande. Sur les tables disposées dans le gymnase, on croisait ainsi 32 bulletins de vote différents et 27 professions de foi.

Comme le rappelle Maddgi Vacaro, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au Haussariat, ce sera l’OPT qui assurera ensuite le transport dans les îles de la Société, et Air Tahiti qui convoiera les plis vers Rangiroa.

12 francs par enveloppe

Dans le gymnase d’Arue, pas le temps de jeter un œil aux programmes, promesses et autres listes de nom : les vacataires recrutés par le Haussariat au travers du Sefi trient, plient et insèrent les papiers dans leur enveloppe, avec chacun sa technique, mais quoiqu’il arrive à rythme soutenu. Il faut dire que ces travailleurs sont payés à la tâche. « 12 francs par enveloppe », précise Enoha venu de Moorea pour l’occasion, et pas mécontent de gagner au moins 12 000 francs dans la journée. « Si on tient le rythme, on finit tout avant ce soir », explique cet habitué de l’exercice. Seule différence avec les opérations précédentes : une certaine distanciation entre travailleurs, précautions sanitaires obligent.

À noter qu’aucun largage de matériel électoral n’est prévu par les forces armées dans les îles isolées pour cette élection. Et pour cause : dans les communes de moins de 2500 habitants, les listes candidates doivent déposer directement auprès des maires leurs bulletins de vote. Date limite : le 27 juin à midi. Le scrutin, lui, aura lieu dimanche 28 juin.