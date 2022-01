Municipales de Arue : Teura Iriti et Léo Marais ont déposé leurs listes

La mairie de Arue se jouera bien entre Teura Iriti et Léo Marais. Les deux candidats ont déposé leurs listes ce lundi matin au Haut-commissariat.

Les deux principales listes pour les municipales de Arue ont été déposées ce matin. Pour rappel, l’élection en juin 2020 avait donné la victoire à Teura Iriti avec 72 voix d’avance, mais il s’était avéré qu’elle avait bénéficié de plus d’une centaine de procurations frauduleuses, et l’élection avait été annulée par le tribunal administratif.

Teura Iriti briguera sa propre succession, et c’est bien Léo Marais qui mènera la liste Tapura. Philip Schyle avait annoncé début décembre qu’il ne se représenterait pas. Soupçonné dans une enquête pour prise illégale d’intérêt dans l’organisation de la course de va’a Tetiaroa Royal Race, il avait déclaré ne pas pouvoir mener de front un combat électoral et un combat judiciaire.

Teura Iriti n’a, dit-elle, apporté que des changements marginaux dans sa liste d’union, toujours nommée Arue ia Papa’oa, sur laquelle on retrouvera Richard Tuheiava et Jacky Bryant.

Quant à la liste Tapura no Arue, elle sera menée par Léo Marais, qui met en avant son expérience au sein de la mairie. Une liste qui comporte plus de représentants de la société civile que la précédente.

Le premier tour des élections municipales se tiendra le 30 janvier prochain.