Municipales : Tauhiti Nena soutenu par le Tahoera’a pour le 2e tour

La liste de Tauhiti Nena, Papeete To’u Oire, part pour le second tour des élections municipales avec le soutien du Tahoera’a Huiraatira.

Tauhiti Nena, seul capable d’inquiéter Michel Buillard, s’est assuré du soutien de Gaston Flosse pour le second tour des municipales à Papeete. Une conférence de presse est prévue vendredi matin à la permanence du Tahoera’a, « en compagnie de Maryse Olivier et de Gaston Flosse ». Pour rappel, le leader orange n’avait pas pu concourir à l’élection avec sa liste Amuitahira’a no Pape’ete après un feuilleton juridique sur son domicile réel. À une semaine du premier tour, il avait finalement appelé à voter blanc.

Tauhiti Nena devrait aussi annoncer, plus accessoirement, le soutien de Nathalie Cuneo-Parau, qui avait mené la liste A ti’a mai au premier tour. Aucune fusion de liste ne serait toutefois prévue.