Football : la saison 2019-2020 terminée, et l’AS Pirae finalement sacrée

Au terme d’une longue réunion du comité exécutif, ce mercredi après-midi, la Fédération tahitienne de football (FTF) a décidé d’arrêté toutes ses compétitions, dont les championnats et la Coupe de Polynésie. Le comité exécutif a néanmoins décidé, contrairement à ce qui avait été indiqué le 16 mai, d’attribuer des titres : l’AS Pirae est donc sacrée champion de Ligue 1.

« Ça n’était pas houleux, mais on avait beaucoup de choses à se dire ». Le président de la Fédération tahitienne de football, Henri Ariiotima, ne cache pas son soulagement après plusieurs heures de réunion ce mercredi après-midi. La FTF se penchait encore une fois sur les conséquences des deux mois de confinement sur les compétitions. Un sujet déjà abordé le 16 mai : le comité exécutif avait alors tranché en faveur d’un arrêt immédiat des championnats qui ne feraient, exceptionnellement, l’objet d’aucun sacre pour la saison 2019 – 2020. Il avait en revanche été précisé que les derniers matchs de coupes auraient lieu avant la reprise du mois d’août. Autant de décisions qui ont été abrogées en bloc ce mercredi.

Il faut dire que quatre jours plus tard était annoncée la levée totale du confinement, décision qui a rendu immédiatement possible la reprise des compétitions sportives. Le président du Pays – et toujours maire de Pirae, dont le club pointait à la première place du championnat avant la trêve sanitaire – avait alors annoncé sans hésitation que « les championnats iront à leur terme ». Dans le même temps, la Fifa et l’OFC, qui ont elles aussi indiqué que les compétitions pouvaient reprendre. S’en est donc suivi une période de flottement et de débats… Enfin close après la réunion d’aujourd’hui : comme l’avaient demandé « unanimement » les présidents de clubs, ni le championnat ni la coupe de Polynésie ne reprendront cette saison. En cause, la complexité du respect des « mesures barrières », le manque de temps pour organiser les matchs, mais aussi les conséquences sociales de la crise du coronavirus : « Les joueurs ne sont pas entraînés, et n’ont pas forcément la tête à ça », pointe le président de la fédération.

Fin de saison, donc. Mais le comité exécutif a finalement décidé d’accorder des titres de champions. Notamment en Ligue 1 Vini, où le premier au classement provisoire le 17 mars était… l’AS Pirae, officiellement sacrée par la décision du comité exécutif de ce mercredi. Un titre qui garde sa valeur malgré l’annulation de deux matchs ? « Certains diraient oui, certains diraient non, je ne vais pas commenter là-dessus. Ils ont eu le titre, point final », répond Thierry Ariiotima.

Vénus en Champions League, Tiare Tahiti en Coupe de France

Finie, aussi, l’idée d’un mini-tournoi pour les qualifications en OFC Champions League : le club de Pirae est qualifié en compagnie de son dauphin, l’AS Vénus. Sur la troisième marche du podium, l’AS Tiare Tahiti hérite d’une qualification au 7e tour de la Coupe de France. Pour les autres championnats (L2, féminin, espoirs…) la Fédération a dû appliquer des « ratios » en fonction du nombre de matchs déjà joués au 17 mars. Une question « de logique et d’éthique sportive », explique le président.

Le championnat reprendra presque normalement l’année prochaine. Ce seront toutefois 12 clubs qui se disputeront le titre en Ligue 1 Vini : les 10 clubs actuels – aucune rétrogradation n’a été prononcée cette année – et les deux promus de Ligue 2, Excelsior et Arue. Pour le reste, la Fédération espère continuer à voir affluer le public… et les sponsors. Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà annoncée le retrait temporaire de leur financement vu la situation économique actuelle. « Ça touche la fédération mais aussi les clubs », explique Thierry Ariiotima, qui espère tout de même que la montée en compétence du football tahitien pourra se poursuivre grâce aux efforts de formation.