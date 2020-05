La saison 2019 – 2020 n’aura pas de champion, annonce la Fédération tahitienne de football

Après une réunion avec les présidents de clubs de Tahiti, le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football a décidé de l’arrêt des championnats 2019 – 2020 « dans toutes les catégories ». Un mini-tournoi permettra de qualifier deux équipes pour la Champions League océanienne mais aucun titre de champion ne sera remis cette année. Les derniers matchs de la Coupe de Polynésie devraient en revanche avoir lieu dans les semaines à venir.

Le coronavirus aura eu raison du championnat de « Ligue 1 Vini ». Figé depuis le 17 mars par la crise sanitaire, la compétition ne reprendra pas, a annoncé la Fédération tahitienne de football (FTF) dans un communiqué ce samedi. À cette date, c’était l’AS Pirae qui pointait en tête du classement avec 53 points, contre 50 pour l’AS Vénus et 48 pour l’AS Tiare Tahiti. Mais le championnat n’était alors pas terminé : les dix équipes en lice ont joué seulement 15 matchs de la saison régulière 2019 – 2020. Difficile, aujourd’hui, de rattraper ces journées en retard, a estimé la FTF. Après avoir consulté les présidents de club, elle a annoncé sa décision « d’arrêter le championnat ». « Aucun titre de champion de sera attribué cette année », écrivent ses dirigeants.

Pirae en OFC Champions League, avec Vénus ou Tiare TahitiFin de partie ? Pas totalement. Un tournoi triangulaire va être organisé « avant le démarrage de la saison 2020 – 2021 », en septembre, entre les trois leaders de la Ligue 1 Vini. Chaque équipe se verra attribuer 1, 2 ou 3 points supplémentaires en fonction des résultats du tournoi. « Les équipes classées 1ère et 2ème à l’issue du tournoi triangulaire participeront à l’OFC champions league 2021″, explique la fédération. Des règles qui assurent quoiqu’il arrive à l’AS Pirae un ticket océanien. L’AS Vénus et Tiare Tahiti joueront pour l’autre qualification.

12 équipes en Ligue 1 l’année prochaine

Cet arrêt de la saison s’applique à toutes les compétitions organisées par la FTF, dont bien sûr la Ligue 2. « Les deux premières équipes, selon le classement arrêté au 17 mars 2020, accèdent à la Ligue 1 », annonce la Fédération. Le classement temporaire, en ligne sur le site de la FTF place l’AS Excelsior en tête, devant Arue et Tefana, qui pointent chacune à 39 points. L’AS Arue toutefois mieux placé au goal average. En revanche, « aucune équipe n’est rétrogradée de Ligue 1 en Ligue 2 pour la saison 2020-2021″. Ce qui veut dire que la Ligue 1 Vini comptera non plus 10 mais 12 équipes l’année prochaine.

Si les championnats s’arrêtent, les coupes, elles pourront se poursuivre (à l’exception de la Coupe super Ligue 2 et de la Coupe de jeunes). Parmi les matchs les plus attendus, les demi-finales et la finale de la Coupe de Polynésie, qualificative pour le 7e tour de la Coupe de France, qui étaient à l’origine prévues fin avril et début mai. Ces matchs seront organisés avant le début de la prochaine saison, précise la fédération, sans avancer de dates.