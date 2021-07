Nonahere savoure son premier spectacle au marae Arahurahu

Festival Tahiti Ti’a Mai au marae Arahurahu de Paea Samedi 24 juillet : Tamanui Apato’a et Tere Ori Dimanche 25 juillet : Tamarii i Rapa no Tahiti et Temaeva Samedi 31 juillet : Taire Tarena et Hei Tahiti Dimanche 1er août : Tamarii Outu’ai’ai et Manahau Tahiti La billetterie de ces spectacles est ouverte en semaine au Conservatoire, à Tipaerui (tel 40 50 14 12) et le jour du spectacle, sur place à partir de 13 heures. Masque obligatoire. Tarif unique : 2 000 Fcfp.