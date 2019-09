Nouveau bâtiment de mareyage pour Ocean Products

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le Vice-président, ministre en charge de l’économie bleue, Teva Rohfritsch, accompagnés du ministre de l’équipement René Temeharo ont participé, lundi en fin de journée, à la cérémonie de pose de la première pierre de futur bâtiment de mareyage de la société Ocean Products Tahiti.

Après le baptême du Lady Chris 8 en décembre dernier, c’est une nouvelle étape que Ocean Products Tahiti franchit aujourd’hui. Créée en 2009, cette société familiale est reconnu sur le marché local de la commercialisation de poissons que l’on peut trouver en grandes surfaces, dans les restaurants, sur les paquebots et dans les hôtels.

A partir de 2010, une activité d’export a été développée, et du poisson pêché en Polynésie française a pu être vendu aux Etats-Unis, au Japon et en Nouvelle-Zélande. A partir de 2016, la société a connu une forte croissance grâce notamment au renforcement de l’équipe commerciale ainsi qu’à une meilleure valorisation des produits conditionnés et transformés plutôt qu’une simple vente de filets ou de poissons entiers.

Il est prévu également dans les années à venir d’étendre le réseau de distribution en Europe, après avoir obtenu un agrément en mars 2018, afin d’être présent sur les marchés clés à forte croissance, et de développer une activité de transformation et de vente de produits congelés de qualité, tant sur le marché local qu’à l’export.

Aujourd’hui, la société de la famille Moarii lance la construction d’un bâtiment de mareyage moderne, conçu afin de répondre aux exigences en matière sanitaire, permettant d’assurer le meilleur traitement possible du poisson local. La nouvelle usine de production, située à proximité du Port de pêche de Papeete, prévoit sur deux niveaux des chambres froides, des ateliers de mareyage, un laboratoire, un espace traiteur et une poissonnerie.

Ce bâtiment, représentant un investissement de plus de 750 millions Fcfp, va entraîner la création de 10 emplois équivalents temps pleins lors de sa mise en exploitation, en plus de maintenir les 20 employés actuels.

