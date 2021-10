Nouveau refus du Pays pour le perroquet Jackson

Le ministère de la Culture et de l’Environnement a de nouveau refusé la demande de dérogation de Benjamin Varney visant à faire rentrer son perroquet Ara chloroptère en Polynésie. Le premier refus avait été annulé par le tribunal administratif le 7 septembre dernier car il était jugé infondé. Cette fois-ci le Pays insiste sur l’absence de certitude concernant l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale.

Jackson, le perroquet femelle de Benjamin Varney, n’a toujours pas l’autorisation par dérogation de rentrer en Polynésie française. Le premier refus du Pays avait été attaqué par le propriétaire qui a obtenu son annulation le 7 septembre dernier. Depuis, le ministère chargé de l’affaire a réitéré son refus. Il se base sur des avis défavorables à la fois du vétérinaire de la Direction de la biosécurité et de la Commission des sites et monuments naturels. Mais il indique également l’absence de station de quarantaine sur le territoire et l’absence de certitude quant aux mesures prises pour empêcher l’animal de sortir de sa captivité au domicile du propriétaire. Le Pays souligne également le fait que l’animal ne soit pas stérilisé, posant la question de la présence d’autres individus sur le territoire. L’animateur de Radio1, qui se dit déprimé de ne pas pouvoir retrouver cet animal avec qui il a un lien très fort, a deux mois pour déposer un recours. Lors de la dernière audience il avait d’ailleurs assuré être disposé à stériliser Jackson à la demande du Pays.