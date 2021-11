Nouveau renvoi dans l’affaire du docteur Théron

Après un premier renvoi prononcé lors de la première audience du vendredi 29 octobre, le procès du docteur Théron poursuivi pour faits de violences aggravées envers un huissier de justice, a été de nouveau renvoyé ce jeudi, au 3 mars 2022.

Si Oscar Temaru et Anthony Géros avaient fait le déplacement ce jeudi pour assister à l’audience, accompagnés de quelques soutiens du docteur restés à l’extérieur du tribunal, ceux-ci en ont été pour leur frais. Le procès tant attendu par les partisans du praticien a de nouveau été renvoyé, mais cette fois sans moult tergiversations comme lors de la première audience. « Encore un renvoi simplement pour motif médical, le docteur Théron ne pouvait pas se présenter aujourd’hui, son médecin lui a interdit, même s’il souhaitait être présent ce jour » indique l’un de ses défenseurs, Me Millet.

Selon lui, le 3 mars prochain, la défense ne demandera aucun renvoi et présentera des moyens de nullité, « On va certainement faire des demandes de nullité, et celles-ci, de manière automatique, sont jointes au fond. Cela ne veut pas dire qu’il y aura deux jugements, mais un seul où seront abordés les nullités et le fond de l’affaire », précise Me Millet qui estime la présence du docteur Théron « indispensable, car l’on a des faits qui sont discutés et discutables, et il est important que le docteur Théron soit présent, ainsi que les témoins des incidents pour faire la vérité dans tout cela. »

Le juge Mayer, en charge du dossier, a de son coté ordonné des expertises médicales, l’une concernant les ITT attribuées à l’huissier de justice, victime présumée du docteur Théron, afin d’estimer le préjudice subi et une éventuelle indemnisation, et l’autre concernant le docteur Théron, afin de voir si les demandes de renvoi sont fondées et si effectivement le 3 mars le principal intéressé sera bien présent. Ce qu’assure Me Millet, pour qui cette demande d’expertise n’était pas vraiment nécessaire, « le tribunal veut juste s’assurer qu’il n’y aura pas de retard dans le dossier, on le comprend, il n’y a pas de problème. »