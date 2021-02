Nucléaire : pour Alain Christnacht, le rapport de l’Inserm n’est pas un frein aux indemnisations

Le président sortant du Civen a expliqué dans une interview à l’AFP que la récente étude de l’Inserm sur les conséquences des essais sanitaires « ne change rien » au travail de la commission d’indemnisation des victimes. Elle pourrait en revanche, comme le demande l’équipe pluridisciplinaire de scientifiques, motiver le lancement de nouvelles études de terrain.

« Nous, on ne change rien ». C’est la réaction du président sortant du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), Alain Christnacht, à propos du rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires atmosphériques en Polynésie. Une « expertise collective » qui conclut que les données scientifiques disponibles « ne mettent pas en évidence d’impact majeur des retombées des essais sur la santé » des Polynésiens aujourd’hui. Et qui appelle à davantage de recherche, de surveillance et de transparence sur le sujet.

« Nous, on ne change rien parce qu’on ne peut ni prendre nos décisions sur des données futures qui ne sont pas connues et qui ne le seront peut-être pas avant très longtemps, ni, ça serait absurde, suspendre la démarche d’indemnisation, alors qu’elle est faite par des gens qui sont malades », a expliqué Alain Christnacht dans une interview à l’AFP. Certains guériront ou mourront de mort naturelle malgré leur cancer, ça arrive heureusement, mais d’autres sont dans un état très préoccupant, et évidemment on ne va pas leur dire que l’état de la science ne permet pas de déterminer s’ils ont droit à une indemnisation, ce serait idiot ». Président du Civen depuis 2017 Alain Christnacht, qui a atteint la limite d’âge pour ce poste, vient d’être remplacé à la tête de la commission par Gilles Hermitte, lui aussi conseiller d’État. Le Civen « continue sur les critères existants » donc, « et si un jour les critères sont modifiés, le futur Civen regardera ».

Vers une étude de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ?

Le bilan 2020 du Civen, présenté lors de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, mardi, indiquait que depuis 2010, 584 dossiers ont été admis, et 485 ont donné lieu à des ordres d’indemnisation, dont 144 en 2020. Cette « accélération » des indemnisations, entamée en 2018, est relativisée par les associations polynésiennes de victimes du nucléaire, qui pointent que la majorité des dossiers sont rejetés et que de nombreuses victimes doivent mener de longues procédures judiciaires pour obtenir une indemnisation. Pour ces militants, ce sont justement « les critères » mis en avant par l’ex-président du Civen, et notamment celui du seuil d’exposition de 1 millisievert, qui doivent être révisés.

Alain Chrisnacht, qui parle d’un « débat très difficile » entre « approche scientifique » et « ressenti polynésien » estime tout de même que le rapport de l’Inserm devrait avoir des suites. « L’IRSN (l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), spécialiste des rayonnements, va peut-être faire des études, explique-t-il à l’AFP. Peut-être qu’il y aura des chercheurs internationaux que ça intéressera ». Tout en précisant : « il n’y a rien de concevable je crois avant 3 ou 5 ans. Le problème c’est que le temps scientifique n’est pas le temps politique, et quand on dit ça aux Polynésiens, ils ont l’impression qu’on se moque d’eux ».