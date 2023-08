Nu’uroa Fest : le Heiva se prolonge au musée

Cinq groupes du Heiva i Tahiti 2023 se produiront samedi 5 août dans les jardins du musée de Tahiti et des îles pour la 4e édition du Nu’uroa Fest. L’événement est gratuit, il suffit de récupérer ses billets à la Maison de la culture.

Tamari’i Hivanari, Heikura Nui et O Tahiti E en danse et Tamanui Apato’a no Papara et Tamari’i Tipaerui en chant, se produiront dans les jardins du musée de Tahiti et des îles samedi 5 août. Le Nu’uroa Fest, dont c’est la 4e édition, permet de prolonger les spectacles du Heiva i Tahiti. « Cette manifestation, portée par la Maison de la culture en partenariat avec le musée de Tahiti et des îles, permet de proposer un autre rendez-vous au public et aux troupes de hīmene et de ‘ori Tahiti, dans un lieu unique et d’exception. Les groupes de chant et danse se produiront ainsi en plein air dans le cadre naturel des jardins du musée. » Les groupes de danse se présenteront en grand costume et reprendront le même spectacle donné sur To’ata pour le concours mais dans un format condensé d’une trentaine de minutes. Idem pour les pupu hīmene qui repartageront leur spectacle présenté en concours dans un format légèrement réduit. Ce festival permet aux familles de s’installer en toute simplicité sur les pēue dans les jardins et également de se prendre en photos avec les danseuses, danseurs, chanteuses et chanteurs. Ce qui est impossible sur To’ata.

Le Nu’uroa Fest est aussi l’occasion pour le musée d’ajouter deux œuvres supplémentaires à la magnifique collection de l’établissement : « les costumes du Heiva i Tahiti des années 40 à nos jours », qui compte plus de 200 pièces. Lors de ce Heiva i Tahiti 2023, c’est le groupe Tamariki Makemo, dirigé par Vaitiare Fournier, qui a remporté le prix du meilleur costume hura nui et remettra donc au Musée deux exemplaires (homme et femme) de leur costume. Si les festivités commencent à 13h, le musée profite de l’événement pour proposer une visite guidée avec la directrice de l’établissement dans la matinée (réserver sa place sur le site du musée). L’entrée au Nu’uroa Fest est gratuite mais il faut récupérer des billets à la Maison de la culture.