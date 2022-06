‘O Morito Ta’u Vahine, le retour !

La pièce de théâtre adaptée en langue tahitienne ‘O Morito Ta’u Vahine, présentée par SA Productions, revient samedi 23 juillet 2022 à la salle Manu Iti de Paea.

Après le succès phénoménal des premières représentations à la Salle Manu Iti de Paea en juillet 2021, une nouvelle pièce de théâtre hilarante sera présentée samedi 23 juillet. ‘O Morito Ta’u Vahine, une pièce adaptée en langue tahitienne d’un grand succès du théâtre parisien, Ma femme s’appelle Maurice. C’est l’auteur lui-même, Raffy Shart, qui a mis en scène cette adaptation de sa pièce de écrite en 1997 et interprétée par les célèbres humoristes Régis Laspalès et Philippe Chevallier.

Sonia Aline Productions, forte de son expérience dans la production et l’organisation de concerts et one-man shows, se diversifie avec l’adaptation de l’une des pièces les plus jouées au monde. Diffusée dans plus de 50 pays en différentes langues dans les quatre coins du monde, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et aussi reprise au cinéma, c’est une pièce de boulevard définitivement culte !

Petits et grands seront séduits par la finesse, l’originalité, l’humour et le jeu des acteurs, déjà connus dans la scène audiovisuelle de Polynésie : ainsi Christopher Prenat, Rocky Gobrait ou encore Sonia Gibson se révèlent sur les planches non seulement par leur talent de comédiens, mais aussi de danseurs et chanteurs !

L’histoire est une triangulaire classique du vaudeville : le mari, la femme, la maîtresse… Jusqu’où un homme peut-il cacher sa liaison à sa femme quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Un thème universel qui ne perd pas une goutte d’humour dans cette version en reo Tahiti.

Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à Radio1 à Fare Ute.