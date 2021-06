‘O Morito ta’u vahine, un succès du théâtre parisien en reo Tahiti

‘O Morito ta’u vahine est la version en reo Tahiti d’un des plus grands succès du théâtre français de ces dernières décennies, Ma Femme s’appelle Maurice. Présentée par Sonia Aline Productions et mise en scène par l’auteur de la pièce lui-même, Raffy Shart, elle se jouera les 2 et 3 juillet à la salle Manuhiti de Paea.

Près de 30 ans qu’aucune pièce de théâtre n’avait été adaptée en langue tahitienne. C’est désormais chose faite, avec la version tahitienne de Ma Femme s’appelle Maurice, un succès planétaire qui avait été créée en 1997 avec les comédiens Philippe Chevallier et Régis Laspalès. Leurs rôles sont repris par Tamatoa Kautai, chanteur du groupe Milky Way, et Christopher Prenat, que le grand public avait découvert en « Miss Fronce, Vaimolomo ».

Adaptée par Jacquot Tiatia, la pièce en reo Tahiti prend des libertés avec la version originale pour mieux coller à la culture locale, une volonté de l’auteur qui a également laissé aux comédiens une certaine liberté.

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.

C’est grâce à Édouard Malakai que Raffy Shart, amoureux de la Polynésie, a rencontré Sonia Aline. Productrice et organisatrice de multiples concerts à Tahiti et Nouméa, elle brûlait elle aussi d’envie de présenter à nouveau un spectacle. « J’avais aussi envie de faire quelque chose de différent, c’est l’occasion de mettre en valeur une nouvelle génération de comédiens. Je n’ai pas hésité, dit-elle, parce que j’avais une totale confiance en Raffy, je savais qu’on allait arriver au bout. » La pièce sera présentée à la salle Manuhiti de Paea, qui en demi-jauge peut accueillir 300 spectateurs. Mais auteur, comédiens et productrice ne veulent pas s’en tenir là : « Cette pièce a fait le tour du monde, on est prêts à faire le tour de Tahiti et à aller dans les îles », disent-ils.

Commencé en octobre 2020, le casting a été perturbé par la crise sanitaire et n’a été finalisé que tout récemment. « Je voulais voir un maximum de monde, parce que comme partout, il y a des gens qui ont pris des cours et ont un peu d’expérience, et puis il y a de vraies natures ». C’est notamment le cas de Rocky Gobrait (qui chante dans la pièce) et de Sonia Gibson, notre Gibbie de Tiare FM ! Raffy Shart a salué le sérieux et la rigueur avec laquelle les 7 comédiens, débutants ou déjà familiers avec la télévision, ont abordé leur travail sur la pièce. Seul Tepa Teuru, que l’on a pu voir dans Les Champignons de Paris, a réellement une expérience au théâtre. Une école de l’humilité, avoue Christopher Prenat, qui a également dessiné les costumes de la pièce.

« Je suis vraiment fier d’être là, renchérit Rocky Gobrait, de travailler avec un pro comme Raffy. Faut accepter les critiques, hein, je pense qu’il y a beaucoup d’artistes ici, ils seraient déjà partis ! Mais on veut qu’il y ait un résultat, et ceux qui vont venir voir la pièce, ils vont s’éclater ! »

Vaitea Tauraa (PK0, Tupapa’u, Au paradis des papilles), ravie de découvrir les joies du théâtre, s’exclame : « C’est Paris qui vient à nous, au lieu d’aller à Paris faire un stage !» Merehau Cugnet, et elle complètent ce casting déjanté et donc forcément réussi. Le public connaît Merehau, qui dirige aussi l’école de danse Ori Maitai, pour l’avoir vu jouer la femme de Oro, le personnage qu’incarnait Tepa Teuru dans la série télévisée Hiro’s. Elle exprime le bonheur et la fierté de travailler en tahitien.