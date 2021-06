Swac de l’hôpital : le dernier tronçon est coulé

Une opération délicate était menée ce mardi au large de Taaone : le coulage du dernier tronçon du Swac, la partie la plus longue, un tuyau de 2,4 km. L’opération qui a commencé à 6 heures du matin sera réellement terminée 24 heures plus tard, soit ce mercredi matin, si aucun incident ne vient contrarier le processus.

Les équipes étaient plutôt tendues sur le remorqueur VOS Champion. Tous gardaient les yeux sur la mer, en direction de la côte, où le dernier tuyau du Swac était en train d’être délicatement et minutieusement coulé. Une opération inédite car il s’agit du plus grand Swac au monde, comme aime à le rappeler le président Édouard Fritch qui avait fait le déplacement pour assister aux travaux, en compagnie du ministre des Finances, en charge de l’énergie, Yvonnick Raffin. Ce Swac (Sea Water Air Conditioning) va permettre de « diminuer la consommation électrique de toute l’île de Tahiti d’environ 2% », précise le communiqué de la présidence. Et surtout, vu l’ampleur et la longueur du tuyau, c’était une opération extrêmement sensible. Le tuyau est coulé en S et le risque est qu’il se plie et qu’il se casse : « la pire des choses », selon Nicolas Brigato, directeur de Ti Ai Moana et sous-traitant pour Géocean, qui a obtenu le marché de la pose du Swac.

Ray Issa, chef de projet pour Géocéan, précise que l’opération devait durer 24 heures et donc se terminer ce mercredi matin. La jour de la pose a été choisi de manière précise car il fallait une météo optimale pour permettre aux travaux de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Une quarantaine de personnes sur le remorqueur VOS Champion et une autre quarantaine sur des bateaux présents autour étaient au travail. Le VOS Champion maintenait le tuyau sous tension pour garder un positionnement dans l’axe. « La taille du tuyau, être à 2,4 kilomètres des côtes et donc en haute mer, les volumes impliqués… On ne part pas à l’aventure dans une opération comme celle-là », précise Ray Issa, qui explique que c’est de l’eau qui est injectée dans le tuyau pour le faire couler de manière progressive.

Pour Édouard Fritch, le président du Pays, le spectacle valait son pesant d’or. C’est avec beaucoup de fierté qu’il regardait l’opération se dérouler car il s’agit d’une grande innovation.

Deux robots sous-marins télécommandés étaient également déployés pour suivre la pose du tuyau sur une certaine distance. Un petit ROV à moins 400 mètres et un autre plus important à moins 900 mètres, la profondeur où doit s’arrêter le Swac.

Une fois la pose terminée, il reste encore du travail : vérification de la position du tuyau, puis les plongeurs interviendront, comme l’explique Nicolas Brigato. Il faut encore compter un mois à un mois et demi de travaux.

Les travaux de réalisation du système de production de frigories à partir d’un puisage océanique en eau profonde, pour la climatisation du Centre hospitalier de Polynésie française, ont débuté en octobre 2019. L’entreprise Géocean a débuté les opérations d’assemblage des canalisations maritimes du Swac sur le site de Papeari en janvier dernier.

Les canalisations ont ensuite été stockées en flottaison au fur et à mesure de leur réalisation dans la baie de Phaëton, avant d’être remorquées par voie maritime jusqu’au site de Taaone. En mai dernier, Geocean a procédé au remorquage des trois premières sections de canalisations de Papeari vers le site de Taaone puis à leur immersion sur le site de Taaone : une première section a ainsi été coulée le 16 mai, la section rejet le 22 mai, et la section la plus proche du rivage, le 26 mai. La dernière section, la plus longue, a été coulée ce mardi.