Miss Tahiti : Karen Wiriamu répond au quiz de Radio1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Karen Wiriamu, qui était l’invitée de Radio 1 ce mardi matin.

Revenue récemment de Nouvelle-Zélande, Karen est déterminée à donner le meilleur d’elle-même pour cette élection et à la vivre pleinement. Il est vrai que quel que soit le résultat qui sera annoncé le 25 juin, chacune en sortira grandie et riche de nouvelles compétences. Etre Miss Tahiti, ça ne s’invente pas, mais Karen a une approche enjouée et rafraîchissante.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée et pourquoi?

C’est pleine d’admiration que Karen nous parle de sa rencontre avec les Miss Tahiti couronnées par le passé, qui sont à l’honneur cette année, pour les 60 ans du concours. Les candidates au titre de 2021 ont en effet la chance de travailler aux côtés de nos plus anciennes ambassadrices, et de constater que l’on peut rester une reine de beauté toute sa vie.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

Savoir organiser son temps, c’est essentiel pour ces candidates. Tout en prenant un grand soin de leur apparence, prérequis des concours de beauté, elles suivent une préparation qui inclut de multiples rendez-vous avec les sponsors de l’événement, des shooting photos ainsi que des sessions de préparation organisées par le comité.

Quel aspect de la Polynésie veux-tu mettre en avant dans cette élection, et à Miss France si tu y vas ?

Karen est une personne vive et c’est ce qu’elle souhaite véhiculer pour représenter notre pays. Au travers notamment des arts traditionnels réinventés et chantés chaque année lors du Heiva i Tahiti, anciennement Tiurai.

Vous retrouverez Karen et les autres candidates pour une soirée exceptionnelle le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également soutenir la candidate via sa page Facebook et surtout en votant par SMS en envoyant MISS TAHITI 4 au 75 88.