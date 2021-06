Teura Tarahu-Atuahiva séduite par Gaston Flosse ?

Elle aura tout essayé. Le Tavini jusqu’en 2013. A Ti’a Porinetia ensuite, puis le Tapura, tout en se présentant sous sa propre bannière aux élections municipales de Faa’a de 2014 et 2020. Elle avait alors rejoint A Here ia Porinetia et siégeait en non inscrite à l’assemblée depuis la disparition du groupe en janvier dernier. Teura Tarahu devrait annoncer ce matin son passage sous la bannière orange.

Teura Tarahu accueillait à son domicile de Faa’a, mardi soir, une réunion présidée par Gaston Flosse, lui-même entouré de Tauhiti Nena et de Bruno Sandras. Une réunion qui précède de peu l’annonce, attendue ce mercredi, de son ralliement au Amuitahiraa de Gaston Flosse, alors qu’à l’assemblée de la Polynésie française, où elle était entrée sous l’étiquette Tapura, elle avait rejoint en août 2020 le groupe A Here ia Porinetia. Ce groupe avait disparu en tant que tel en janvier dernier, en raison du retour au bercail orange de Vaitea Le Gayic dont Gaston Flosse avait besoin pour consolider le groupe, fragilisé par le départ de Fernand Tahiata vers les rouges pâturages du Tapura.

Teura Tarahu-Atuahiva siégeait donc en non inscrite depuis six mois. Après quelques semaines de discussion avec Gaston Flosse, Teura Tarahu-Atuahiva a obtenu, semble-t-il, la promesse de la présidence du Amuitahiraa de Faa’a, d’une candidature aux législatives de 2022, et de la tête de la liste orange sur la 3e circonscription aux élections territoriales de 2023. De quoi être tentée de changer de cheval pour essayer d’arriver dans le tiercé gagnant. Notre tentative de la contacter à l’issue de cette réunion n’a pas abouti, sinon au rapide retrait des photos de cette réunion qui avaient été postées sur la page Facebook des Papeete to’u oire de Tauhiti Nena. Oups.

Côté assemblée, Gaston Flosse ne cache pas son désir de remplacer Teura Iriti par Vaitea Le Gayic à la présidence du groupe. Mais Teura Iriti et Geffry Salmon estiment, pour leur part, qu’ils sont élus Tahoeraa et que si Gaston Flosse change le nom du groupe parlementaire en Amuitahiraa o te nunaa ma’ohi, comme il l’a annoncé la semaine dernière, ils se considéreraient libérés de leurs chaises… musicales… À suivre.