Ocean Products Tahiti inaugure son usine, sa poissonnerie, et un nouveau thonier

La société Ocean Products Tahiti dirigée par Georges Moarii, célébrait, ce samedi 17 décembre, l’entrée en flotte d’un nouveau palangrier : le Lady Chris 10. Elle inaugurait également son usine de mareyage et sa poissonnerie situées à proximité du Port de pêche de Papeete, dont la première pierre avait été posée en 2019.

Le navire Lady Chris 10, construit par le chantier NSI Nautisport Industrie de Taravao en étroite collaboration avec la société Ocean Products Tahiti, est armé pour la pêche dite « fraîche ». Il est plus léger, bien équipé, plus économe en énergie et dispose d’un aménagement intérieur pensé pour le confort de l’équipage. Édouard Fritch a salué les efforts de la société notamment sur les armements fournis dans le cadre des règles imposées par le Pays, lesquelles participent à la bonne gestion de l’ensemble de notre zone économique exclusive. « L’embarquement d’observateurs, la mise en place d’un système de caméras embarquées, la complétude de vos carnets de pêche sont autant d’atouts qui prouvent que notre développement halieutique se fait de manière raisonnée et responsable » a indiqué le président, qui était accompagné du ministre de la Culture et des Ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu et du ministre de l’Agriculture et du Foncier, Tearii Alpha.

L’inauguration de l’atelier de mareyage marque un tournant pour Ocean Products Tahiti puisqu’il permettra le désengorgement du Port de pêche lors des pics de production saisonniers. D’une surface de 2 300 m², répartie sur 2 niveaux, l’usine dispose de chambres froides, d’ateliers de mareyage, d’un laboratoire, d’un espace traiteur et d’une poissonnerie. Elle respecte les nouvelles normes sanitaires tout en intégrant des équipements pour assurer un meilleur confort des employés (équipements de levage, systèmes de rails) et une qualité optimale du poisson. L’entreprise prévoit la création d’environ 15 emplois directs supplémentaires.

Avec communiqué