Olivier Theyskens : « la mode, le lieu de tous les possibles »

L’édition 2022 de la Tahiti Fashion Week reçoit Olivier Theyskens, styliste belge de renom. Il a été directeur artistique de grandes maisons de couture telles que Rochas, Nina Ricci et Theory puis a décidé de se consacrer à sa propre marque, dont il présentera quelques silhouettes lors de la soirée Poerava, le 10 juin à l’InterContinental Tahiti.

La Tahiti Fashion Week 2022 commence ce mercredi 8 juin avec la première de trois soirées organisées à l’hôtel InterContinental Resort Tahiti à Faa’a. L’invité spécial de cette édition est le couturier belge Olivier Theyskens, dont quelques créations seront présentées lors de la soirées Poerava du vendredi 10 juin. Après un bref séjour à l’École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, à Bruxelles, il a eu un parcours prestigieux lancé dans les années 90 lorsqu’il est « repéré » par Madonna puis passe plus tard à la tête des maisons de couture Rochas, Nina Ricci et Theory. Il a créé sa propre marque et s’y consacre pleinement aujourd’hui. Sa démarche artistique est surtout basée sur « un désir de créer pour la femme, une recherche une quête esthétique et de découverte ». Son style est décrit comme « sombre et poétique » mais il reste changeant, « selon le moment ça va vraiment prendre une direction ou une autre, c’est très organique, impulsif, intuitif », explique le styliste. Olivier Theyskens estime que son œuvre se démarque par « une importance de la coupe, le montage du vêtement, l’allure, le goût et surtout une envie de faire quelque chose de juste. C’est à dire que à chaque fois, la collection doit faire du sens ».

« Une histoire qui parle d’île volcanique émergeant de l’océan, et puis la vie »

Pour ce premier séjour à Tahiti, il présentera un travail aux « angles légèrement arrondis » pour la Polynésie. Une vingtaine de « looks » pensés dans un esprit spécifiquement choisi pour l’occasion par le couturier. « Moi ce qui m’inspirait surtout c’est la notion de l’île volcanique qui émerge au milieu de l’océan, donc j’ai voulu diriger la collection vers une histoire qui parle de ça, explique-t-il. C’est très abstrait, c’est sous-jacent, mais moi ce qui m’a donné envie c’est vraiment l’idée de la mer et ensuite de l’émergence, de la chaleur d’un volcan et puis de la vie. » Ce premier séjour en Polynésie c’est une occasion unique pour le public initié qui assistera au spectacle, et de son côté il repartira également enrichi d’une expérience nouvelle et de quelques coupons de tissu. « J’ai été justement dans les magasins de tissu, raconte le styliste. Je cherchais surtout des anciens tissus, et j’en ai trouvé donc je prendrai avec moi quelques coupons pour pouvoir l’intégrer à mon travail futur. »

« L’expression, si elle est forte, qu’il y a de l’intégrité et quelque chose d’intéressant, elle émerge »

Si sa visite est exceptionnelle pour le fenua, il dit parfois se sentir « comme une petite pousse » dans le milieu de la mode, cette « forêt avec d’immenses arbres » en constant changement, par essence selon lui. Et l’humilité dont il fait preuve apparaît être une clé pour y réussir : « je pense que ce qui est important, c’est que la mode est un lieu ou l’expression si elle est forte et s’il y a une forme d’intégrité mais aussi quelque chose d’intéressant derrière cette expression, elle émerge ». C’est un milieu où les gens font attention au nouvelles choses, aux créateurs venus d’autres endroits, donc il y a tous les possibles ».

Son parcours pourrait en inspirer d’autres au fenua, et s’il avait un message à leur donner c’est de « garder leur personnalité forte et de la communiquer », d’avoir « de l’ambition » mais aussi de « rester précautionneux ». L’essentiel pour Olivier Theyskens est d’avoir son « propre discours, ses propres convictions, et parfois aussi d’être son autocritique ».