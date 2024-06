“On est trente à vouloir la couronne de Miss France, il faut être la meilleure”

Maëva Coucke, Miss France 2018 et Frédéric Gilbert, directeur général de la société Miss France, font partie du jury de l’élection de Miss Tahiti. En direct sur Radio1 ce matin, ils ont expliqué comment était choisie Miss France et ont donné quelques conseils à la future Miss Tahiti pour obtenir la couronne nationale en décembre…

C’est l’élection de Miss Tahiti ce vendredi, dans les jardins de la mairie de Papeete. Maëva Coucke, Miss France 2018 et Frédéric Gilbert, directeur général de la société Miss France font partie du jury. Ils étaient en direct ce vendredi matin sur Radio1 et Tiare FM. Maëva Coucke a raconté quelques souvenirs et Frédéric Gilbert a parlé de son travail, notamment la mise en route de la “grosse machine” pour l’élection de Miss France, retransmise en direct sur TF1 au mois de décembre. Choisir des thématiques chaque année : costumes, chorégraphies, musique… pour réussir à proposer un spectacle différent à chaque fois. Mais surtout, la recherche de la reine de beauté qui va représenter la France pendant une année, à laquelle candidatera la nouvelle Miss Tahiti. Le début d’une nouvelle aventure comme le raconte Maëva Coucke : “Ça va être le but d’une nouvelle aventure, ça va être le tourbillon Miss France qui va commencer. Elle va se préparer pour Miss France, il y a quand même une grosse préparation. Et les filles de Tahiti doivent s’équiper encore plus que celles de métropole, en vêtements chauds. Elles vont arriver en novembre à Paris et c’est l’hiver. Elles vont faire un mois complet, c’est quand même très long, il faut qu’elles emportent absolument tout avec elles dans les valises. Il y a aussi une préparation sportive. On s’entretient avant l’élection. Et après tout se joue sur place.”

Une fois sur place les candidates à Miss France vont se préparer pendant un mois et surtout être observées par l’organisation. Car la jeune femme choisie doit avoir les qualités pour assumer ce titre. “Quand une candidate essaye de jouer un rôle, ça ne fonctionne pas. On le voit tout de suite. La Miss France doit rester elle-même car elle va à la rencontre du public qui l’a élue. Il faut qu’elle soit sincère, qu’elle aime les gens et qu’elle ait un discours en corrélation avec sa personnalité. Et bien sûr qu’elle soit très belle mais avec des qualités humaines indispensables”, explique Frédéric Gilbert, qui cherchera ce soir quelqu’un de “solide”. La compétition pour la couronne de Miss France commence donc dès l’arrivée à Paris. “C’est une compétition Miss France. Le mois de préparation, c’est vraiment être en compétition avec les autres filles. Après attention, on sympathise, on se fait des copines. Mais il ne faut pas oublier qu’on est venue là pour remporter cette couronne et on est trente à la vouloir donc il faut être la meilleure.”

Une fois élue, une aventure se termine mais une autre commence. La plus difficile sans doute. Ne serait-ce que ce passage de l’anonymat à la célébrité en une soirée. “Elle est élue Miss France à 1h du matin. Elle prend la voiture direction Paris. Elle dort une demi-heure. Elle enchaine les shooting photos avec Gala, Paris-Match, puis va au 13h de TF1 et continue les plateaux avec d’autres médias. Qui vit ça ?” La mission donc du jury de Miss Tahiti est de trouver une femme suffisamment solide pour assumer ce genre de couronne. Surtout que cela dure toute une vie finalement, comme l’explique Frédéric Gilbert. “Et après c’est une année de travail derrière. La décision de participer à Miss France, il ne faut pas la prendre à la légère. Une écharpe, une couronne, mais ce n’est pas que ça. On le voit avec les anciennes Miss France, 20 ans après on vous appelle encore Miss France. C’est toute votre vie. Ça colle à la peau tout le temps. Il faut être sérieusement équipé mentalement pour tenir.”

L’élection de Miss Tahiti se tient ce soir dans les jardins de la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Elle est diffusée en direct par Polynésie la 1ère.