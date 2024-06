Salon à LAX, nouvelle classe affaires, Air France monte en gamme pour desservir Tahiti

Les clients de la compagnie Air France qui voyagent en classe affaires peuvent désormais profiter des offres d’un tout nouveau salon à Los Angeles. La compagnie a inauguré ce jeudi un espace de 1 100 m2 pouvant accueillir 172 personnes dans la nouvelle extension du terminal Tom Bradley. Une nouvelle expérience et un temps de parcours réduit pour les voyageurs à destination ou en provenance de Tahiti.

« Le nouveau salon que l’on inaugure aujourd’hui incarne l’identité d’Air France, il reflète les valeurs culturelles et culinaires de la France, c’est l’expression de l’art de vivre à la française pour une expérience unique pour nos clients. Il se compose d’un espace de restauration conçu comme une brasserie à la française, il y a un bar cocktail, un espace de travail et, à partir de septembre, un espace soin. On est dans un nouveau terminal qui améliore beaucoup le produit de correspondance pour le client à destination ou en provenance de la Polynésie, on a un parcours réduit », décrit Zoran Jelkic, directeur général long-courrier.

Ce nouveau salon s’étend sur 1 100 m2 carrés et compte 172 places assises. Il a été conçu en collaboration avec l’agence SGK Brandimage et décline ses couleurs identitaires (camaïeux de bleu, blanc, rouge) dans « un design élégant et épuré ». Il s’adresse principalement aux clients Air France/KLM de la classe affaires et aux membres du programme Flying Blue à partir du niveau gold, mais aussi à tous les clients partenaires de l’alliance Skyteam.

Pékin, Boston, Chicago…

La compagnie française compte déjà 25 salons sur 17 destinations différentes. San Francisco, Munich et Montréal ont été récemment inaugurés. Air France annonce ouvrir dans les mois à venir ceux de Cayenne, Pékin, Boston, Chicago et Londres. New York aura, en 2026, un nouveau lounge.

Montée en gamme

Air France propose jusqu’à 26 vols par semaine entre Paris et Los Angeles dont 21 assurés par un Boeing 777-300 équipé des suites La Première. Sur la liaison Los Angeles-Papeete, la fréquence est passée de 3 à 5 par semaine depuis l’été 2022, soit une augmentation de 66%. Selon Zoran Jelkic, la Polynésie est une destination « résiliente » qui a connu un rebond en sortie de covid. La dynamique, en Polynésie mais également sur l’ensemble des longs courriers, se maintient et en particulier en classe affaires.

À partir du 1er juillet, l’A350 sera équipé de la dernière génération de sièges dans cette classe avec un vrai lit de 2 mètres, un accès facilité aux sièges, une porte coulissante pour améliorer l’intimité, « c’est la dernière génération de produits en business et nous sommes très contents de la lancer sur cette ligne ». Les avions passent de 34 à 48 sièges en classe affaires, de 24 à 32 en classe premium éco et de 266 à 212 en économique. « La montée en gamme est une manière de se différencier dans notre industrie, cela fait partie de notre stratégie, mais cela répond surtout à une demande qui reste dynamique. On est très content d’y répondre. »