Tahiti ia Rurutu Noa, la troupe de danse dirigée par Olivier Lenoir, présente Pi’i fenua – l’appel de la terre – sur le marae Arahurahu à Paea. Le texte de Mirose Paia aborde un extrait de la légende du lieu. Le spectacle sera produit par le conservatoire artistique de Polynésie française et présenté les 16, 17, 23, 24 et 31 juillet.

À peine sortis des tribunes de la place To’ata, les amateurs de ori Tahiti sont invités à investir celles qui seront disposées dans la cour du marae Arahurahu à Paea durant tout le mois de juillet. C’est Tahiti ia Rurutu Noa qui a été choisie pour présenter son spectacle dans ce cadre d’une beauté rare. Olivier Lenoir qui dirige la troupe de ori Tahiti a, comme à son habitude une démarche orientée vers les traditions. « Le spectacle s’intitule Pi’i fenua, l’appel de la terre, et il a été écrit par Mirose Paia » explique le chef de groupe. Il s’agit d’une adaptation d’un extrait de la légende du marae Arahurahu. L’histoire implique deux clans, l’un de la montagne et l’autre dominant le marae dans la plaine. Et pour une question de hiérarchie entre frères, une bataille doit déterminer lequel des deux aura le pouvoir sur le marae. Des déesses ayant la fonction d’attraper les âmes font aussi partie de l’histoire… Pour illustrer cette saga, Olivier Lenoir a choisi de travailler avec ses musiciens sur « quelque chose de différent, uniquement des sons qui viennent de la nature, pas de guitare ».

Comme à chaque rendez-vous sur le marae, c’est le conservatoire artistique de Polynésie française qui produira le spectacle. Il sera présenté cinq fois, les 16, 17, 23, 24 et 30 juillet à 15h45 au marae Arahurahu de Paea. Les places seront en vente prochainement en ligne sur Ticket-pacifique.pf, dans les magasins Carrefour, à Radio1 et Tiare FM/Fare ute et sur place les jours de spectacle.