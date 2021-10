Pacific Buzz Nights : un nouveau rendez-vous autour de l’entrepreunariat

C’est le dernier né des événements et autres actions de la société Pacific Ventury, spécialisée dans le développement humain et le leadership. Le rendez-vous des Pacific Buzz Nights veut s’appuyer sur le podcast du même nom et permettre aux participants de rencontrer les entrepreneurs en vrai, non pas derrière un micro, mais autour d’un verre.

Le rendez-vous est donné pour ce jeudi 21 octobre, de 18h à 20h, au café Maeva pour la première édition des Pacific Buzz Nights. La société Pacific Ventury, fondée par Philippe Lemonnier, propose des accompagnements en développement humain et leadership. La société, créée début 2015, propose un « accompagnement des organisations (et des individus) pour comprendre le monde, l’humain et demain ». « Nous accompagnons ainsi les organisations dans le changement en les aidant à comprendre la complexité de notre monde et de l’humain et, sur cette base, à développer un leadership intentionnel, ouvert et impactant. Nous sommes en mesure de proposer des services en anglais et en français et intervenons toujours en conscience de l’environnement culturel de votre organisation », peut-on lire sur la page Facebook de Pacific Ventury. La société propose également beaucoup d’outils à picorer sur le web, comme des newsletters, des podcasts ou encore des événements rassemblant les entrepreneurs ou les curieux. Désormais, trois podcasts sont proposés : Pacific Buzz où un entrepreneur raconte l’expérience de l’entreprise ; Pacific Hoe qui est une prolongation de la newsletter du même nom, où un professionnel intervient sur le sujet de la newsletter de la semaine ; et Pacific Toks où une personnalité du Pacifique est interviewée sur un sujet concernant la région. L’événement Pacific Buzz Nights est né du podcast du même nom, explique Philippe Lemonnier.

L’objectif de Pacific Ventury est de continuer à faire vivre le podcast mais aussi faire connaitre ce nouvel outil qui est récent en Polynésie française et le promouvoir. Pour cette première édition, quatre entrepreneurs sont invités : Pierre Germon d’Invest in Pacific, Arthur Ceccaldi de Hello Scoot’, Tahara Buttard de La P’tite cabine et Vaimiti Vanel de La Conserverie de Tahiti. Une présentation rapide de chacun d’eux et de leur entreprise initiera la soirée avant d’aborder des thèmes concrets en fonction des spécialités de chacun.

La soirée est ouverte à tout le monde, que l’on soit curieux, créateurs d’entreprises, patrons ou que l’on rêve de lancer sa propre boite. Les tickets sont pratiquement tous partis. Même si la soirée est gratuite, il est nécessaire de s’inscrire. Une réussite déjà pour Pacific Ventury qui espère attirer entre 40 et 50 personnes pour cette première édition : « Ça fait plaisir de voir que les créateurs locaux d’entreprise attirent l’attention ! » Le but est de faire de ces Pacific Buzz Nights un rendez-vous régulier pour garder le lien avec le public et promouvoir les outils proposés par Pacific Ventury, tout en offrant la possibilité de faire des rencontres et de partager son expérience.