Papeete : week-end festif dans le centre ville

Le grand marché de Noel revient cette année dans le centre ville de Papeete. Une nocturne festive est prévue vendredi soir avec entre autres une parade de Noël, des animations dans toute la ville et des promotions.

L’hypercentre de Papeete prépare une grande fête ce vendredi soir à l’occasion du grand marché de Noël. L’évènement fête ses 12 ans et surtout une édition sans restrictions sanitaires. Pour l’occasion les 400 commerçants du centre-ville ont tout prévu pour marquer les mémoires, notamment le grand retour de la parade de Noël. Une parade composée des élèves de l’école de danse Vanessa Roche mais aussi d’autres personnages féériques qui plongeront les curieux dans l’esprit de Noël. Les rues du centre seront donc toutes piétonnes et si « le monde attire le monde », selon les commerçants, 150 exposants, issus d’univers différents, y installeront leurs étals. « Ça fait travailler tout le monde. Ces exposants-là ont eux aussi besoin de travailler et pour l’économie locale c’est très bien », explique Dani Dana, président de l’association Papeete centre-ville.

Et pour que l’économie locale tourne, justement, les commerçants de la ville ont prévu de nombreuses promotions. « On a besoin de faire un bon chiffre d’affaires cette année pour pouvoir rester en vie, précise encore le représentant de PCV. Et les commerçants ont besoin de la population pour acheter à proximité. » L’objectif est donc clair, vendre bien sur mais aussi permettre à tous de faire de bonnes affaires.

En plus du grand marché de Noel en nocturne qui s’installera de 17h à 22h30, les festivités se poursuivront aussi samedi du côté de la cathédrale de 9h à 15h. A noter que vendredi soir, tous les parkings de la ville seront gratuits. Retrouvez ici toutes les informations.