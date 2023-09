Paris 2024 : du sport à Paofai pour lancer le compte à rebours des 300 jours

Les fédérations labellisées Terre de Jeux 2024 organisent ce samedi une journée pour célébrer l’approche des Jeux olympiques. Au programme de 9 heures à 14h30, des initiations, des activités ludiques, informatives et sportives, mais aussi dès 14h30 un « Tamure camp ». La journée se terminera par un concert du groupe Oko nui de 15h30 à 17 heures.

Le compte à rebours est lancé. Ce samedi 30 septembre marque les 300 jours restants avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement historique pour le fenua qui accueillera pour la première fois l’épreuve de surf à Teahupoo. Pour marquer le coup, le service du Pays Tu’aro nui, et les 14 fédérations labellisées Terre de Jeux 2024, organisent une journée festive au parc Paofai. Il y aura du sport bien sûr, avec de l’aïkido, de l’athlétisme, de l’aviron, de la break dance, du kayak, de la lutte, de la natation, ou encore du rugby et du tennis. À partir de 15h30, c’est un tamure marathon qui sera proposé avant d’enchaîner sur le concert d’Oko nui à 17 heures. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook Tu’aro nui.