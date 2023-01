Partez étudier l’anglais en Nouvelle-Zélande

La 24e édition du Salon de l’anglais ouvre ses portes du 27 au 29 janvier au centre Vaima de Papeete. Air New Zealand a invité quatre écoles néo-zélandaises pour qu’elles puissent conseiller et informer le public désireux d’apprendre l’anglais en immersion en Nouvelle-Zélande.

Air New Zealand Tahiti ouvre les portes du Salon de l’anglais du 27 au 29 janvier à Papeete pour une 24e édition. L’occasion pour le public de venir découvrir les sept écoles labellisées par le gouvernement néo-zélandais, dont quatre seront présentes sur place. Ces dernières proposent des informations et des conseils pour apprendre l’anglais au travers d’un programme d’études. Les élèves pourront bénéficier d’une immersion totale en Nouvelle-Zélande : séjour dans une famille néo-zélandaise, cours dans les différentes écoles, et activités. Ce programme s’adresse “aux 13-78 ans et plus et se base sur trois axes », comme nous l’explique Christel Bole, directrice d’Air New Zealand Tahiti.

Chacun choisit la formule qui lui convient le mieux par rapport à son objectif personnel. Les immersions durent au moins deux semaines et peuvent se prolonger jusqu’à un an. En Nouvelle-Zélande, que ce soit à Auckland, à Rotorua, à Queenstown où sont implantées les écoles, les activités sont nombreuses et variées : sortie laser game, balade, visite de musées, escalade… « C’est ce qui fait la force de ce programme. Les élèves sont envoyés là-bas pour une initiation en anglais, ils apprennent aussi l’autonomie mais surtout ils peuvent passer des vacances et profiter de découvrir la Nouvelle-Zélande au travers d’activités, pas seulement être en cours. C’est une bonne formule qui fonctionne bien« , souligne Christel Bole. Les années précédentes, avant le Covid, entre 300 et 600 Polynésiens ont participé à ce programme Air New Zealand. « Entre 2016 et 2019, on avait vu une belle progression. […] On a des élèves qui reviennent ou qui sont revenus dans des écoles différentes. Après il y a eu les frères, les sœurs, les amis, c’est beaucoup du bouche-à-oreille… »