Pas de nouveau cas de coronavirus

La cellule de crise sanitaire du Pays compte ce mercredi midi 60 cas de coronavirus confirmés en Polynésie. À ce jour, il n’y a aucun nouveau cas détecté.

Seuls 5 malades sont encore en surveillance, dont une personne âgée toujours hospitalisée par précaution mais sortie en fin de semaine dernière du service de réanimation du CHPF. 55 autres personnes ne « présentent plus les signes de la maladie depuis plus de 14 jours », et ont donc été autorisées à sortir de leur isolement. Avec 59 tests en 24 heures, et près de 2 756 au total depuis le 1er mars, l’effort de dépistage s’est atténué en Polynésie.