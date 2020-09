Pas de nouvelles du rameur porté disparu près de la passe de Papeete

Malgré de longues heures de recherche en mer et par hélicoptère, les autorités n’ont pas trouvé tracesdu rameur porté disparu en milieu de journée. D’après des témoins, le trentenaire, habitant de Faa’a et rameur confirmé, était tombé de son va’a hoe à proximité de la passe de Papeete.

L’alerte avait été donnée vers 12h45 au JRCC par un témoin. Il avait aperçu un homme tomber de son va’a aux abords de la passe de Papeete, avant de le perdre de vue. Des embarcations à proximité du lieu de la disparition ont rapidement tenté de lui porter assistance, « mais sans succès » comme l’explique le centre de coordination de sauvetage aéro-maritime : « seul le va’a vide, une rame et la casquette du rameur sont récupérés ».

Un dispositif de recherche et de secours est alors mis en place : « L’hélicoptère Dauphin de la marine nationale, des moyens nautiques du port de Papeete et de la gendarmerie nationale ainsi que les pompiers sont mobilisés », liste le JRCC. Des investigations sont menées à l’extérieur du lagon et à l’intérieur du port, appuyées par des plongées réalisées par les gendarmes de la brigade nautique ». Malgré ce déploiement, l’homme n’a pas été retrouvé. Les autorités ont été contraintes de suspendre les recherches dans l’après-midi.

Le disparu, habitant de la commune de Faa’a et rameur confirmé d’après son entourage, est âgé de 34 ans.

