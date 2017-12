Pas de repreneur pour Géant Casino à 500 millions

C’est le quatrième échec. Ce mercredi, au tribunal civil de première instance de Papeete, personne n’a fait d’enchères pour acquérir l’ancien supermarché Géant Casino de l’homme d’affaires Franck Falletta. La mise à prix est pourtant tombée à 500 millions de Fcfp, contre 800 millions lors de la première tentative de vente, en mai dernier. Prochain rendez-vous : le 7 mars 2018.

Estimé à plus d’un milliard de Fcfp, le Géant Casino de Punaauia et son terrain ne trouvent pas preneur à 500 millions de Fcfp. Il y a pourtant des acheteurs potentiels, dont la mairie de Punaauia et l’Église adventiste, mais les avocats présents ce mercredi à l’audience n’ont pas souhaité faire d’offres. Tout le monde est venu en observateur, explique Me Placide Boumba, qui représente le liquidateur judiciaire.

Pour faire venir les acheteurs, le liquidateur judiciaire pourrait demander au juge commissaire de baisser considérablement le prix. La cinquième tentative aura donc lieu le 7 mars 2018 et « on espère que ce sera la bonne », souligne Me Placide Boumba. Quel que soit le prix final, il ne suffira évidemment pas à rembourser à lui seul tous les créanciers de Franck Falletta, dont les dettes pour Casino se chiffrent en milliards de Fcfp.