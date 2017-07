Pas d’escroquerie dans l’affaire Global telecom connect

La cour d’appel de Papeete a relaxé jeudi du chef « d’escroquerie » les prévenus impliqués dans l’affaire de vente pyramidale Global telecom connect. Le syndicaliste en ancien PCA de la CPS, Ronald Terorotua, n’écope plus que d’une simple amende de 200 000 Fcfp pour sa participation au réseau.

Jeudi matin, la cour d’appel de Papeete a largement revu à la baisse les peines prononcées par le tribunal correctionnel dans l’affaire de vente pyramidale de cartes téléphoniques et bancaires Global telecom connect qui avait sévi en 2013 au fenua. La cour a relaxé les prévenus du chef « d’escroquerie » mais a maintenu les condamnations pour « obtention d’avantage financier illégal par un adhérent dans le cadre d’un réseau de vente constitué par recrutement en chaîne ». Conséquences, le syndicaliste et ancien PCA de la CPS, Ronald Terorotua, qui avait participé à ce réseau, a vu sa peine réduite à une simple amende de 200 000 Fcfp. Toutes les peines de prison avec sursis ont été annulées et les quatre autres peines d’amende ont été rabaissées à 500 000 Fcfp. Une satisfaction pour l’avocat de la défense, Me Brice Dumas.

En 2013, la société américaine de vente pyramidale Global telecom connect avait trouvé des représentants locaux pour vendre des packs permettant de téléphoner à l’étranger. Des packs vendus à 35 000 Fcfp contenant une carte Sim et une carte bleue. Les adhérents devaient parrainer deux personnes pour obtenir des points qui se transformaient directement en argent sur le compte de la carte bleue. Quelques mois plus tard, Vini avait mis fin à ses accords avec GTC lui permettant d’utiliser son réseau. Les cartes étaient devenues inutilisables, mais toujours vendues par les représentants du réseaux.